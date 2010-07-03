Девятилетний ребенок мог стать жертвой секты в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге произошло убийство девятилетнего мальчика. Следствие не исключает, что ребенок мог стать жертвой секты, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, ребенок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, а труп нашли в Ленинском районе города.

Пропажу мальчика заметила его тетя. В квартире матери ребенка прошли обыски. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", женщина является душевнобольной и уже проходила принудительное лечение в Белоруссии.

Источник издания рассказал, что женщина уже созналась в убийстве. По ее словам, ребенка убил муж, а она лишь помогала его закапывать. Сейчас ведется розыск супруга.