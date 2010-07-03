Оставленную на улице в Подмосковье новорожденную передадут в приемную семью

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Новорожденную девочку, которую мать оставила на улице в Раменском городском округе, передадут в приемную семью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

"Новорожденную девочку, которую мать бросила на улице умирать, передадут в приемную семью. Мишонова навестила в Раменской городской детской больнице девочку, найденную на улице в минувшее воскресенье, и ее брата, который также был помещен в медицинское учреждение в связи с арестом их матери", – говорится в сообщении.

26 ноября суд заключил под стражу на два месяца мать ребенка. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на закрепление доказательственной базы.

24 ноября на улице в городском округе Раменское обнаружили новорожденную девочку. Ребенок, которому на вид 1–1,5 месяца, лежал в кустах. Малышку госпитализировали в городскую больницу.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности.

На следующий день, 25 ноября, в полицию пришла мать новорожденной. Она оказалась гражданкой другого государства. Женщина заявила, что оставила ребенка со знакомой, проживающей в соседнем доме, а о дальнейшей его судьбе в курсе не была.

На допросе обвиняемая рассказала следователям, что не желала заниматься уходом и воспитанием дочери. Она призналась, что намереваясь лишить девочку жизни, оставила ее на улице в мороз.

Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. Кроме того, ее обвиняют в оставлении своего ребенка в опасности. Два уголовных дела соединены в одно производство. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.