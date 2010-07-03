Уголовное дело завели после обнаружения новорожденной на улице

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело об оставлении в опасности возбуждено после обнаружения новорожденной девочки на улице в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

24 ноября в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в поселке Дружба возле одного из домов в кустах лежит и плачет новорожденный ребенок.

Девочку без телесных повреждений, которой на вид месяц или полтора, доставили в городскую больницу. Следователи устанавливают личность матери ребенка, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее суд приговорил к двум годам колонии-поселения жительницу Тамбовской области, которая оставила своего новорожденного ребенка у заброшенного дома. В мае 31-летняя женщина родила ребенка дома, затем она вынесла младенца на улицу и оставила у заброшенного дома.