Московская пенсионерка стала опекуном внука, родители которого не выходят на связь

10:15
Фото: depositphotos/Veresovich
Бабушка трехлетнего мальчика, родители которого несколько недель не выходят на связь, получила право опеки. Об этом сообщает Агентство "Москва".
4 октября сын женщины привез ей трехлетнего внука в гости на выходные, в воскресенье родители за ребенком не приехали, и бабушке пришлось взять мальчика с собой на работу. Тем временем мать и отец ребенка, не дозвонившись до бабушки, заявили в полицию о пропаже сына.
После этого ребенка вместе с бабушкой доставили в отделение полиции, затем мальчика отвезли в больницу. Однако родители не пришли за ребенком и перестали выходить на связь. Бабушка начала разыскивать сына и невестку, позже она обратилась в органы опеки с просьбой передать ей мальчика.
"Сотрудники соцзащиты оперативно связались с матерью ребенка, которая сообщила, что не может забрать сына по состоянию здоровья, а отец ребенка находится в длительной командировке. Мать мальчика отказалась назвать, где она находится. С 18 октября родители мальчика на телефонных звонки специалистов органа опеки отвечать перестали", – сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы.
Женщина повторно обратилась в органы опеки, предоставила акт об оставлении ребенка, который ей выдали в больнице. Тогда бабушку назначили временным опекуном мальчика, 29 октября она забрала внука из больницы домой.
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