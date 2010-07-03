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Москва 24

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Общество

14:26

Оставившая новорожденную дочь на улице женщина получила 2 года колонии

суды общество

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жительницу Тамбовской области, которая оставила своего новорожденного ребенка у заброшенного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Следователи установили, что в мае 31-летняя женщина родила ребенка дома, затем она вынесла младенца на улицу и оставила у заброшенного дома. В тот же день новорожденную девочку нашла соседка. Она отнесла ребенка в больницу. Врачи диагностировали у малышки признаки переохлаждения.

В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время девочка воспитывается в приемной семье.

Ранее столичная полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности после обнаружения шестимесячной девочки на улице Щепкина в центре столицы. В ведомстве разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, в возрасте 25–27 лет, ростом 170–180 сантиметров, с темными короткими волосами, который был одет в джинсовый костюм синего цвета.

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