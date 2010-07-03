Опубликовано фото людей, которые могли оставить младенца в центре Москвы

Фото пары, которая могла бросить младенца в центре столицы, появилось в Сети

В Сети появилось фото мужчины и женщины, которые могли оставить полугодовалого ребенка на улице в Москве. Его опубликовал фонд "Поиск пропавших детей", сообщает телеканал Москва 24.

Это кадр с камеры видеонаблюдения. На фото мужчина на руках держит ребенка, одетого так же, как и найденная девочка. Судя по кадрам, это мужчина азиатской внешности, на вид 25-27 лет, который был одет в синюю куртку и темные джинсы. Его сопровождала женщина небольшого роста с темными волосами, в черном пуховике и синих джинсах.

Всех, кто узнал этих людей, просят сообщить в полицию.

Девочку на вид около шести месяцев нашли прохожие на улице Щепкина 21 октября. Ее поместили в инфекционное отделение городской детской больницы № 9. По словам медиков, у младенца нет каких-либо внешних повреждений, ребенок в чистом и ухоженном виде.

"Ребенок находится в боксе, с ним рядом няня. Аппетит удовлетворительный, сон не нарушен, в хорошем эмоциональном расположении", – рассказала врач-педиатр Екатерина Межуева. По ее словам, девочке на вид 4,5 месяца.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.