В поисках родителей: что известно о брошенной в центре столицы девочке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Грудного ребенка обнаружили на улице Щепкина в Мещанском районе столицы 21 октября. Сверток с младенцем нашел водитель такси, который и вызвал скорую помощь.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

Кто бросил младенца?

По версии следствия, ребенка оставил на улице мужчина и сразу же скрылся с места происшествия, последовав к станции метро "Проспект Мира".

В то же время очевидцы придерживаются иной версии. Так, одна из работниц местного кафе рассказала, что произошло вечером, 21 октября.

"Я услышала шум и вышла из кафе. До этого ко мне заходила женщина, она была какая-то явно невменяемая. Она расставила детские игрушки. Я подумала: ждет, чтобы ребенка где-то забрать после занятий. Это было около 17:00. Потом она собралась, ушла, сказала, что заплатит, и убежала. Далее я услышала шум в районе 19:00–20:00. Вышла на улицу. Сюда прибыл наряд полиции, все искали, приблизительно, женщину, но найти ее, как я поняла, не смогли по горячим следам", – рассказала очевидец.

По ее мнению, ребенка бросили не на лестнице, а в такси. "Я и охранники видели, как выбежала женщина, оставила ребенка в такси и убежала. А таксист, растерявшись, остановился на углу", – говорит она.

Очевидцы рассказали о том, кто мог бросить грудного ребенка на улице

Подтверждает слова девушки и охранник одного из кафе. "Ребенка нашли здесь, за домом, у железной лестницы. Не видно по камерам особо, темно же. Видно, что девчонка в руках держит ребенка, ребенок в розовом комбинезоне", – рассказал мужчина.

Родственников ребенка разыскивают не только следователи, но и специальные организации. Координатор фонда "Поиск пропавших детей" Марьяна Шевцова рассказала известные ей подробности.

"Предположительно, ее оставил неизвестный мужчина прям на тротуаре, в сумке. Девочку практически сразу обнаружили люди, потому что это довольно проходное место. Они сразу вызвали скорую, вызвали полицию, и девочку фактически сразу забрали в медицинское учреждение Москвы. Полиции, насколько нам известно, удалось довести неизвестного мужчину, который, предположительно, оставил эту девочку, по камерам городским и коммерческим, до метро. Что дальше, пока неизвестно. Полиция продолжает поиски этого мужчины", – подчеркнула она.

Видео: СК

Позднее СК опубликовал видео, на котором видно, как, предположительно, женщина оставляет ребенка.

"Нет следов насильственных действий"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что девочка сейчас находится в больнице. Ее поместили в инфекционное отделение городской детской больницы № 9.

Омбудсмен обратила внимание, что у малышки нет следов насильственных действий. Девочку оставят под наблюдением врачей, пока не будут найдены ее родители или родственники. Кузнецова добавила, что сейчас остается на связи со Следственным комитетом.

"Вопросов к состоянию ее здоровья у докторов пока нет. Есть данные первичного обследования, которые говорят, что нет следов насильственных действий и каких-то иных... По предварительным данным, неизвестный мужчина оставил ребенка", – сообщила омбудсмен.

Врач-педиатр Екатерина Межуева рассказала, что малышка находится в хорошем эмоциональном состоянии.

"Неизвестная девочка доставлена по акту ОВД по Мещанскому району. На вид ребенку 4,5 месяца. Ребенок доставлен в чистом виде, ухоженный, без повреждений внешних. Состояние ребенка удовлетворительное, аппетит сохранен. Ребенок изолирован в боксе, находится с ребенком няня. Она кормится, аппетит удовлетворительный, удерживает питание, сон не нарушен, в хорошем эмоциональном расположении. Ребенок находится под присмотром медицинского персонала, ребенок в безопасности, ее жизни ничего не угрожает", – поделилась медик.

В Депздраве отметили, что девочку осмотрели врачи, проведены все необходимые диагностические исследования. По его информации, ребенок активен, не боится взрослых и идет на контакт.

"Девочка улыбается и идет на контакт. Малышку навестили сотрудники соцзащиты, ребенок будет обеспечен всем необходимым", – заключили в департаменте.