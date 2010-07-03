Медики рассказали о состоянии найденного в центре Москвы младенца

Врачи рассказали о состоянии брошенного на улице грудного ребенка

Врачи оценивают состояние найденной в Москве шестимесячной девочки как удовлетворительное. Ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением специалистов. Девочку уже осмотрели врачи, проведены все необходимые диагностические исследования. Отмечается, что ребенок активен, не боится взрослых и идет на контакт.

"Девочка улыбается и идет на контакт. Малышку навестили сотрудники соцзащиты, ребенок будет обеспечен всем необходимым", – заключили в Депздраве.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

Шестимесячную девочку обнаружили на улице Щепкина в Мещанском районе вечером 21 октября. Сверток увидел водитель такси, который вызвал скорую помощь. Позднее Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как, предположительно, женщина оставляет грудного ребенка.

Как рассказала одна из работниц местного кафе, до инцидента к ней заходила женщина, которая была "явно невменяемая".

"Она расставила детские игрушки. Я подумала: ждет, чтобы ребенка где-то забрать после занятий. Это было около 17:00. Потом она собралась, ушла, сказала, что заплатит, и убежала. Далее я услышала шум в районе 19:00–20:00. Вышла на улицу. Сюда прибыл наряд полиции, все искали, приблизительно, женщину, но найти ее, как я поняла, не смогли по горячим следам", – рассказала она. По мнению очевидца, ребенка оставили в машине такси.