Мать погибшей от голода в Кирове трехлетней девочки признали вменяемой

12:40
Фото: СК РФ по Кировской области
Психиатрическая экспертиза признала вменяемой 22-летнюю женщину, чья трехлетняя дочь в феврале была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Кировской области.
Как отмечается, следователи допросили родственников и соседей погибшей, а также подруг обвиняемой, которые рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы "сдать ребенка в соответствующие социальные учреждения".
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, которые способствовали совершению преступления в отношении ребенка.
21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. Тело ребенка 20 февраля нашли в одной из квартир на улице Щорса. По версии следствия, девочка умерла от обезвоживания.
Суд арестовал женщину, предъявив ей обвинение по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью".
Позже кировские следователи задержали заведующую поликлиники, где наблюдалась трехлетняя девочка. По версии сотрудников ведомства, более двух лет она была лишена медицинского контроля за ее здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники. В связи с этим руководитель учреждения стала фигурантом уголовного дела о халатности.
Погибшая не посещала поликлинику с декабря 2016 года. Все это время мать девочки не осуществляла за ней должный уход. Уже после смерти девочки выяснилось, что женщина хотела сдать ее в детдом.
О смерти ребенка первой узнала бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.
К дому, в котором случилось несчастье, горожане принесли цветы и игрушки. 27 февраля ребенка похоронили.
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