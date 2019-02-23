Бабушка умершей от обезвоживания 3-летней девочки рассказала о трагедии

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Трехлетняя девочка семь дней умирала в закрытой квартире от обезвоживания. Бабушка погибшего ребенка рассказала, как это произошло, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, в один из дней, когда она находилась на работе, ей позвонила дочь с вопросом, когда та закончит. Женщина не могла оторваться от работы, однако дочь настаивала. Во время разговора по шуму женщина поняла, что ее дочь идет по улице, а на вопрос, где ребенок, она ответила, что девочка дома.

"Спрашиваю: почему ребенок дома, а ты не дома? Она молчит. Ничего не отвечает. Молчит и отключает телефон. Я ей опять перезваниваю. Она мне: приедешь и поговорим, приедешь и поговорим. Ну, что я… ну, я задергалась… С ума начала сходить. Ну, и когда я у нее спросила, жив ли ребенок, потому что ее нет рядом, всякие мысли страшные. Она мне ответила, что нет", – рассказывает женщина.

Она отметила, что тут же выбежала, вызвала полицию и скорую помощь. О том, сколько именно дней ребенок пробыл один, бабушка не знает, поскольку материалы следствия еще не отдали на ознакомление. "Это еще закрытая информация. Но пока предполагается, что не меньше шести дней. Это я уже понимаю, что действительно так", – дрожащим голосом рассказала она.

Женщина добавила, что постоянно общалась с внучкой, несмотря на то, что не жила с ними, и никогда не замечала, что в семье какие-то проблемы.

"Мы ездили гулять, ездили на детские праздники все эти и в детские центры развлечений. Катя не была, конечно, ни разу в синяках или еще как-то. С мамой она всегда спокойно уходила, когда я привозила их домой. Она спокойно к ней шла, не было такого, что она не хотела к маме. То есть вы меня поймите, в данной ситуации я просто не знаю… видимо, это все был обман. Я не могу ни понять, ни простить. Почему я не замечала? Я не могу дать оценку этим действиям, своим действиям", – добавила она.

На вопрос, часто ли дочь уходила из дома, женщина отметила, что узнала об этом только 20 февраля, а до этого ничего не знала.

Соседи в социальных сетях рассказывали, что девочка долго оставалась одна, кричала и даже выкидывала с балкона и из окон игрушки, чтобы привлечь внимание. Бабушка ребенка говорит, что ей они ничего не рассказывали.

С дочерью женщина связывалась каждый день по телефону, а приезжала к ней два–три раза в неделю. Она добавила, что содержала дочь, потому что та не работала.

Сейчас квартира ее дочери находится под следствием, и туда никого не пускают. Там, по словам женщины, находится свидетельство о рождении ребенка, без которого тело малышки не отдадут из морга. Соответственно, похоронить девочку женщина пока не сможет.

"Папа появится в понедельник. Свидетельство о рождении, я так понимаю, либо утеряно, либо еще как-то, потому что в квартире его не обнаружили. Сейчас меня не пускают туда, чтобы я могла посмотреть документы", – пояснила она.

Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну в квартире на неделю, в результате чего ребенок скончался от обезвоживания.

Тело ребенка без видимых телесных повреждений обнаружили в одной из квартир Кирова 20 февраля. По версии следствия, мать девочки 1997 года рождения оставила ее одну в квартире на несколько дней. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая заключена под стражу на два месяца. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказал, что мать ушла из дома 13 февраля, перекрыв воду и заперев входную дверь. Ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.