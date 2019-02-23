Кировчане несут цветы и игрушки к дому умершей трехлетней девочки

Горожане несут цветы и игрушки к дому в Кирове, где скончалась трехлетняя девочка, закрытая в квартире на шесть дней.

У подъезда они зажгли свечи, а у самой квартиры посадили большого зайца. Кто-то принес еду, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Тело девочки без видимых телесных повреждений нашли 20 февраля. Ребенок умер от обезвоживания.

По версии следствия, мать девочки 1997 года рождения оставила дочь одну в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая заключена под стражу на два месяца. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бабушка погибшего ребенка рассказала, что постоянно общалась с внучкой и не видела проблем. Она поделилась подробностями о произошедшем.