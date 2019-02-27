Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:55

Погибшую в запертой квартире 3-летнюю девочку похоронили

происшествия дети

16:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал "Следак шепнул"

Трехлетнюю девочку, погибшую в Кирове от обезвоживания в запертой квартире, похоронили, сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказал, что деньги на похороны бабушке девочки помогли собрать жители Кирова. Он также добавил, что мнения местных жителей разделились – одни пытались оказать бабушке помощь, другие говорили, что в произошедшей трагедии есть и ее вина, поскольку это ее дочь так жестоко обошлась со своим ребенком.

Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну в квартире на неделю, в результате чего ребенок скончался от обезвоживания. Тело ребенка без видимых телесных повреждений обнаружили в одной из квартир Кирова 20 февраля. По версии следствия, мать девочки 1997 года рождения оставила ее одну в квартире на несколько дней. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая заключена под стражу на два месяца. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Владимир Шабардин рассказал, что мать ушла из дома 13 февраля, перекрыв воду и заперев входную дверь. Ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По информации СК РФ, девочка проживала в условиях, опасных для жизни и здоровья, а ее мать говорила подругам, что хотела сдать ребенка в детдом.

Читайте также

происшествия дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика