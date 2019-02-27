Погибшую в запертой квартире 3-летнюю девочку похоронили

Фото: телеграм-канал "Следак шепнул"

Трехлетнюю девочку, погибшую в Кирове от обезвоживания в запертой квартире, похоронили, сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказал, что деньги на похороны бабушке девочки помогли собрать жители Кирова. Он также добавил, что мнения местных жителей разделились – одни пытались оказать бабушке помощь, другие говорили, что в произошедшей трагедии есть и ее вина, поскольку это ее дочь так жестоко обошлась со своим ребенком.

Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну в квартире на неделю, в результате чего ребенок скончался от обезвоживания. Тело ребенка без видимых телесных повреждений обнаружили в одной из квартир Кирова 20 февраля. По версии следствия, мать девочки 1997 года рождения оставила ее одну в квартире на несколько дней. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая заключена под стражу на два месяца. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Владимир Шабардин рассказал, что мать ушла из дома 13 февраля, перекрыв воду и заперев входную дверь. Ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По информации СК РФ, девочка проживала в условиях, опасных для жизни и здоровья, а ее мать говорила подругам, что хотела сдать ребенка в детдом.