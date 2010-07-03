Заведующую поликлиники задержали после смерти ребенка в Кирове

Фото: СК РФ

Кировские следователи задержали заведующую поликлиники, где наблюдалась трехлетняя девочка, которая умерла от обезвоживания. Об этом сообщает региональный главк СК.

По версии сотрудников ведомства, более двух лет девочка была лишена медицинского контроля за ее здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники. В связи с этим руководитель учреждения стала фигурантом уголовного дела о халатности.

Погибшая не посещала поликлинику с декабря 2016 года. Все это время мать девочки не осуществляла за ней должный уход. Уже после смерти девочки выяснилось, что женщина хотела сдать ее в детдом.

21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. Тело ребенка 20 февраля нашли в одной из квартир на улице Щорса. По версии следствия, девочка умерла от обезвоживания.

Суд арестовал женщину, предъявив ей обвинение по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". О смерти девочки первой узнала бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.

К дому, в котором случилось несчастье, горожане принесли цветы и игрушки. 27 февраля ребенка похоронили.