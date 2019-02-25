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14:37

Мать умершей девочки в Кирове хотела сдать ее в детдом

происшествия

14:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мать трехлетней девочки, которая умерла от обезвоживания в запертой квартире в Кирове, хотела сдать ребенка в детдом. Об этом в ходе расследования дела сообщили подруги женщины, говорится на сайте СК РФ.

"Допрошены бабушка погибшей, все соседи, проживающие в доме, подруги обвиняемой, которые в том числе рассказали, что девушка в дни, когда оставила ребенка, высказывала мысли о том, чтобы отдать девочку в соответствующие социальные учреждения. В ближайшее время планируется допросить отца погибшего ребенка и иных лиц, обладающих для следствия важной информацией", – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что ранее обвиняемая была судима за мошенничество. В отношении нее в настоящее время назначена психиатрическая судебная экспертиза.

Тело девочки без видимых телесных повреждений нашли 20 февраля. Ребенок умер от обезвоживания.

По версии следствия, мать девочки 1997 года рождения оставила дочь одну в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая заключена под стражу на два месяца. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бабушка погибшего ребенка рассказала, что постоянно общалась с внучкой и не видела проблем. Она поделилась подробностями о произошедшем. На вопрос, часто ли дочь уходила из дома, женщина отметила, что узнала об этом только 20 февраля, а до этого ничего не знала.

Соседи в соцсетях рассказывали, что девочка долго оставалась одна, кричала и даже выкидывала с балкона и из окон игрушки, чтобы привлечь внимание. Бабушка ребенка говорит, что ей они ничего не рассказывали. С дочерью женщина связывалась каждый день по телефону, а приезжала к ней два–три раза в неделю. Она добавила, что содержала дочь, потому что та не работала.

происшествия

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