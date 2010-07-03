Мать погибшей в запертой квартире в Кирове девочки частично признала вину

Фото: СК РФ

Женщина, чью трехлетнюю дочь нашли мертвой в запертой квартире в Кирове, частично признала свою вину в гибели ребенка, сообщает ТАСС.

При этом женщина уверяет, что не желала девочке смерти, когда уходила из дома. Матери ребенка провели психиатрическую экспертизу, результаты которой будут известны в течение 20 дней.

Сейчас женщина находится под арестом. Она сидит в общей камере в следственном изоляторе. При этом в СК опровергли информацию о том, что на нее якобы напали сокамерницы – никаких покушений не было.

21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. Тело ребенка 20 февраля нашли в одной из квартир на улице Щорса. По версии следствия, девочка умерла от обезвоживания.

Суд арестовал женщину, предъявив ей обвинение по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью".

Позже кировские следователи задержали заведующую поликлиники, где наблюдалась трехлетняя девочка. По версии сотрудников ведомства, более двух лет она была лишена медицинского контроля за ее здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники. В связи с этим руководитель учреждения стала фигурантом уголовного дела о халатности.

Погибшая не посещала поликлинику с декабря 2016 года. Все это время мать девочки не осуществляла за ней должный уход. Уже после смерти девочки выяснилось, что женщина хотела сдать ее в детдом.

О смерти ребенка первой узнала бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.

К дому, в котором случилось несчастье, горожане принесли цветы и игрушки. 27 февраля ребенка похоронили.