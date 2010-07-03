Момент, как младенца оставляют в центре столицы, попал на видео



Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как, предположительно, женщина оставляет грудного ребенка в центре Москвы.

Шестимесячную девочку обнаружили на улице Щепкина в Мещанском районе вечером 21 октября. Сверток увидел водитель такси, который вызвал скорую помощь. Сейчас ребенок находится в больнице.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

Как рассказала одна из работниц местного кафе, до инцидента к ней заходила женщина, которая была "явно невменяемая".

"Она расставила детские игрушки. Я подумала: ждет, чтобы ребенка где-то забрать после занятий. Это было около 17:00. Потом она собралась, ушла, сказала, что заплатит, и убежала. Далее я услышала шум в районе 19:00–20:00. Вышла на улицу. Сюда прибыл наряд полиции, все искали, приблизительно, женщину, но найти ее, как я поняла, не смогли по горячим следам", – рассказала она.

По ее мнению, ребенка оставили в машине такси. "Я и охранники видели, как выбежала женщина, оставила ребенка в такси и убежала. А таксист, растерявшись, остановился на углу", – говорит очевидец.

Ее слова подтверждает охранник одного из кафе. "Ребенка нашли здесь, за домом, у железной лестницы. Не видно по камерам особо, темно же. Видно, что девчонка в руках держит ребенка, ребенок в розовом комбинезоне", – рассказал мужчина.