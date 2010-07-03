"Расставила игрушки в кафе". Очевидец – о том, кто мог бросить ребенка на улице

14:51
Очевидец рассказала об инциденте с оставленным на улице в Москве грудным ребенком
Бросить шестимесячную девочку на улице могла женщина, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.
Ребенка нашли прохожие на улице Щепкина и сразу вызвали скорую помощь. По предварительным данным, неизвестные бросили девочку на лестнице. По версии следствия, ребенка оставил на улице мужчина и сразу же скрылся с места происшествия, последовав к станции метро "Проспект Мира".
В то же время очевидцы придерживаются иной версии. Так, одна из работниц местного кафе рассказала, что произошло вечером, 21 октября.
"Я услышала шум и вышла из кафе. До этого ко мне заходила женщина, она была какая-то явно невменяемая. Она расставила детские игрушки. Я подумала: ждет, чтобы ребенка где-то забрать после занятий. Это было около 17:00. Потом она собралась, ушла, сказала, что заплатит, и убежала. Далее я услышала шум в районе 19:00–20:00. Вышла на улицу. Сюда прибыл наряд полиции, все искали, приблизительно, женщину, но найти ее, как я поняла, не смогли по горячим следам", – рассказала очевидец.
По ее мнению, ребенка бросили не на лестнице, а в такси. "Я и охранники видели, как выбежала женщина, оставила ребенка в такси и убежала. А таксист, растерявшись, остановился на углу", – говорит она.
Подтверждает слова девушки и охранник одного из кафе. "Ребенка нашли здесь, за домом, у железной лестницы. Не видно по камерам особо, темно же. Видно, что девчонка в руках держит ребенка, ребенок в розовом комбинезоне", – рассказал мужчина.
Родственников ребенка разыскивают не только следователи, но и специальные организации. Координатор фонда "Поиск пропавших детей" Марьяна Шевцова рассказала известные ей подробности.
"Предположительно, ее оставил неизвестный мужчина прям на тротуаре, в сумке. Девочку практически сразу обнаружили люди, потому что это довольно проходное место. Они сразу вызвали скорую, вызвали полицию, и девочку фактически сразу забрали в медицинское учреждение Москвы. Полиции, насколько нам известно, удалось довести неизвестного мужчину, который, предположительно, оставил эту девочку, по камерам городским и коммерческим, до метро. Что дальше, пока неизвестно. Полиция продолжает поиски этого мужчины", – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку после обнаружения шестимесячной девочки на улице Щепкина в Мещанском районе. Сверток, в котором находился грудной ребенок, вечером 21 октября обнаружил водитель такси. Он вызвал скорую помощь, сейчас ребенок находится в больнице.
По предварительным данным, малыша оставил на улице неизвестный мужчина. Сейчас следствие устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Версии очевидцев о том, кто мог бросить грудного ребенка на улице, разнятся
Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.
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