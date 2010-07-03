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Происшествия

11:09

СК разыскивает семью брошенного грудного ребенка

происшествия

Фото: moscow.sledcom.ru

Следователи проводят проверку после обнаружения шестимесячной девочки на улице Щепкина в Мещанском районе, сообщили Агентству "Москва" в Следственном комитете.

Сверток, в котором находился грудной ребенок, вечером 21 октября на улице Щепкина обнаружил водитель такси. Он вызвал скорую помощь, сейчас ребенок находится в больнице.

По предварительным данным, малыша оставил на улице неизвестный мужчина. Сейчас следствие устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

Ранее в Кемерове 19-летняя местная жительница оставила новорожденного ребенка мужу, а сама отправилась гулять с друзьями. Через четыре дня мужчина тоже решил уйти – ребенка он отнес к соседке вместе с документами.

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