В Кемерове отец подбросил новорожденную дочь соседке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кемерове семья ушла из дома на несколько дней, оставив 1,5-месячную дочь соседке, сообщается на сайте областного УМВД России.

Уточняется, что изначально 19-летняя местная жительница оставила новорожденную мужу, а сама отправилась гулять с друзьями. Через четыре дня мужчина тоже решил уйти – ребенка он отнес к соседке вместе с документами. Та сообщила о произошедшем работникам медицинского учреждения.

Родителей ребенка разыскали – на протяжении нескольких дней они распивали спиртное. Были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Нарушителям грозят штрафы до 500 рублей.

Информацию о произошедшем направили в органы опеки и попечительства с ходатайством о рассмотрении вопроса о лишении обоих кемеровчан родительских прав.

Ребенок находится в больнице, жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию о смерти в подмосковном детском доме ребенка, изъятого из семьи в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, шестилетний мальчик был болен ДЦП и судорожной эпилепсией. Его и еще двоих детей отобрали у матери после того, как против нее возбудили уголовное дело. Отец несколько раз пытался забрать ребенка из интерната и звонил ему. Мужчине сообщили о смерти сына уже после похорон.