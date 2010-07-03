СК проверяет информацию о смерти ребенка в подмосковном детском доме

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Следствие проверяет информацию о смерти в подмосковном детском доме ребенка, изъятого из семьи в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.

По предварительным данным, шестилетний ребенок был болен ДЦП и судорожной эпилепсией. Его и еще двоих детей отобрали у матери после того, как против нее возбудили уголовное дело.

Отец несколько раз пытался забрать мальчика из интерната и звонил ему. Мужчине сообщили о смерти ребенка уже после похорон.

Следователям предстоит изучить медицинскую документацию и опросить персонал детского дома-интерната и родителей умершего ребенка.

Ранее восьмимесячная девочка попала в одну из столичных больниц с отравлением наркотическим веществом. Сейчас ей ничего не угрожает. Судьбу ребенка решат после следственных мероприятий.