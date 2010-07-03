Названа причина заболевания детей в подмосковном лагере

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Сотрудники подмосковного Роспотребнадзора установили, что причиной заболевания детей в лагере "Олимп" стала норовирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, эпидемиологическое расследование показало, что дети из лагеря "Олимп" под Коломной были госпитализированы с острыми болями, вызванными норовирусной инфекцией. "Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима", – подчеркнули специалисты.

После инцидента с отравлением в лагере провели дезинфекцию на кухне, в столовой и в корпусе, чтобы не допустить дальнейшей передачи заболевания. Работников столовой и детей, которые могли контактировать с заболевшими, дополнительно обследовали.

"Новых заболевших не выявлено, установлено медицинское наблюдение за контактными, отобраны пробы продовольственного сырья и готовых блюд, смывы с оборудования, инвентаря и рук персонала", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". В Роспотребнадзоре заверили, что причастных к санитарным нарушениям в лагере привлекут к административной ответственности. Кроме того, подмосковное управление ведомства пообещало помочь родителям детей вернуть деньги за путевки.

Одиннадцать человек – десять детей и один воспитатель – отравились в лагере "Олимп" в Коломенском районе Подмосковья в начале августа. Сперва в больницу с жалобами на острую боль в животе доставили семерых детей в возрасте от 11 до 15 лет, Затем за помощью врачей обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря. 5 августа стало известно, что из больницы выписали пятерых детей.