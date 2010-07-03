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Москва 24

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18:24

Семь детей отравились в детском лагере в Подмосковье

происшествия

18:24

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Инцидент произошел в детском лагере в деревне Малое Уварово. Детей в возрасте от 11 до 15 лет доставили в Коломенскую районную больницу. Причины отравления сейчас выясняются.

"За помощью обратились 10 детей и один взрослый, в результате семеро детей были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, но было рекомендовано остаться под наблюдением врачей в стационаре", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее суд приостановил деятельность ООО "Хэлфи Фуд Продакшн" после отравления едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food.

Было зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников. Из них у 65 выявили сальмонеллез, 38 человек госпитализировали.

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происшествия

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