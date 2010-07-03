Суд приостановил работу Healthy Food после отравлений в Москве

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Суд приостановил деятельность ООО "Хэлфи Фуд Продакшн" после отравления едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников. Из них у 65 выявили сальмонеллез, 38 человек госпитализировали. 1 августа компанию привлекли к административной ответственности, приостановив деятельность предприятия на 80 суток. Копию постановления Лефортовского районного суда Москвы направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

16 июля стало известно об отравлении десятков человек в столице после употребления продукции под брендом Healthy Food, приобретенной через автоматы в бизнес-центрах. Компания приостановила производство продукции. Healthy Food проводит проверку с участием независимых экспертов.

По результатам факторного опроса выяснилось, что заболевание связано с употреблением продукции под брендом Healthy Food, приобретенной через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно". В то же время Healthy Food заявила, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании.