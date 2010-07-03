Суд приостановил работу Healthy Food после отравлений в Москве

Суд приостановил деятельность ООО "Хэлфи Фуд Продакшн" после отравления едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
Зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников. Из них у 65 выявили сальмонеллез, 38 человек госпитализировали. 1 августа компанию привлекли к административной ответственности, приостановив деятельность предприятия на 80 суток. Копию постановления Лефортовского районного суда Москвы направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
16 июля стало известно об отравлении десятков человек в столице после употребления продукции под брендом Healthy Food, приобретенной через автоматы в бизнес-центрах. Компания приостановила производство продукции. Healthy Food проводит проверку с участием независимых экспертов.
По результатам факторного опроса выяснилось, что заболевание связано с употреблением продукции под брендом Healthy Food, приобретенной через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно". В то же время Healthy Food заявила, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.