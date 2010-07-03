Healthy Food приостановила производство еды для вендинговых автоматов

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Московская сеть вендинговых автоматов Healthy Food приостановила производство еды. Сейчас проводится проверка качества.

Об этом говорится в письме Healthy Food, которое есть у ТАСС.

Письмо компания направила тем, в чьих офисах установлены автоматы Healthy Food.

"Вчера вечером принято решение о приостановке производства и проверке качества поставляемого сырья. Проверка осуществляется, в том числе, в независимых лабораториях, что позволит исключить поставку подобного сырья в будущем. Информируем вас о том, что поставка блюд будет приостановлена до конца текущей недели", – сказано в письме.

При проверке был выявлен факт поставки сырья, не соответствующего требованиям санитарной безопасности.

По данным на 18 июля, продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food отравились 65 человек. Из них 17 продолжают оставаться в больнице.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов сообщалось 16 июля.

После этого из автоматов по всей Москве было изъято около 3 тонн продукции. На производстве Healthy Food Роспотребнадзор нашел просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду. На некоторые товары ставились увеличенные сроки годности.