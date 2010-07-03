Количество отравившихся едой из автоматов выросло до 65

Количество отравившихся едой из автоматов сети Healthy Food выросло до 65 человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
"По последним данным, зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy Food", – сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент не работают 48 вендинговых автоматов, которые реализуют поставки товаров под брендом Healthy Food.
О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно во вторник, 16 июля. После этого цех производителя Healthy Food был опечатан. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в цехе компании просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду. Кроме того, выяснилось, что на некоторые товары ставили будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.
Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного Депздрава Светлана Сметанина рассказала, что после отравления едой из вендинговых аппаратов в столице в больницу попали 23 человека, двое из них были выписаны. Тогда в сети Healthy Food заявили, что проведут расследование с привлечением независимых экспертов.
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