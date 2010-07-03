Около 30 человек в столице отравились едой из автоматов

Около 30 человек отравились после употребления продукции Healthy food, которая продается в автоматах в нескольких столичных бизнес-центрах. 17 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Случаи острой кишечной инфекции среди офисных работников зарегистрированы в шести административных округах по 20 адресам. Все заболевшие – взрослые", – говорится на сайте ведомства.
Специалисты, которые с проверкой побывали на производстве, обнаружили просроченную продукцию и обезличенное сырье. На товаре имеется авансовая маркировка. Помещения производственного цеха опечатали. Также до выяснения причин произошедшего закрыты кафе Healthy food ООО "Горшочек, вари" в торговом центре "Афимолл Сити".
Ранее сообщалось, что в 2018 году Роспотребнадзор по Москве не допустил на прилавки магазинов почти 38 тонн просроченных и небезопасных продуктов. Эксперты пояснили, что покупателям стоит быть внимательными, так как недобросовестные магазины незаконно "продлевают" жизнь пищевым товарам. Например, списанное мясо перемалывают в фарш для пирожков, колбасой и сыром украшают пиццу. В кондитерском производстве встречается переработка карамели, не реализованной магазинами.
По данным открытых источников, первое кафе сети Healthy food открылось в 2009 году, а в 2011 году началась установка вендинговых автоматов. В 2017 году владельцы бизнеса запустили "станции доверия" – витрины-холодильники, где обед можно взять с полки, а затем самостоятельно оплатить с помощью терминала.
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