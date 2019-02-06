Как не нарваться на просрочку в столичных магазинах

В 2018 году Роспотребнадзор по Москве не допустил на прилавки магазинов почти 38 тонн просроченных и небезопасных продуктов. Об этом порталу Москва 24 рассказали в столичном управлении ведомства. О том, как не купить просроченные продукты и на что нужно обращать внимание при походе в магазины, читайте в материале портала Москва 24.
"В 2018 году специалистами управления в связи с истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре на маркировочном ярлыке было не допущено на потребительский рынок города 37,97 тонны некачественной и опасной пищевой продукции", – пояснили в ведомстве.
Основная часть брака в 2018 году была обнаружена среди овощей и фруктов – 7,98 тонны, мяса и мясной продукции изъяли на 4,9 тонны. Некачественные птица, яйца и продукты их переработки составили 4,24 тонны, молоко и молочные продукты – 2,49 тонны, кулинарные изделия – 3,84 тонны, кондитерские изделия – 510 килограмм, рыба (а также ракообразные, моллюски и водоросли) – 331 килограмм.
"В связи с выявленными нарушениями требований технических регламентов, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам проведенных проверок было вынесено 4306 постановлений на общую сумму 153,94 миллиона рублей", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, специалисты ведомства проводили проверки магазинов в связи с обвешиванием и обманом покупателей.
"За нарушения в сфере защиты прав потребителей, выразившихся в обмеривании, обвешивании потребителей при реализации товара, введении потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, управлением было вынесено 82 постановления по статье "Обман потребителей" на общую сумму 12,68 миллиона рублей", – добавили в Роспотребнадзоре по Москве.
Фрукты, мясо и молочка
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал, что просроченные товары, как правило, продаются там, где лежат полезные продукты – это овощи, фрукты, молочная и мясная продукция.
"В этих продуктах, в отличие от чипсов или консервов, которые по пять лет могут храниться, надо внимательно смотреть на сроки годности, так как вероятность найти просрочку в этих отделах выше", – пояснил эксперт.
По его словам, просроченные продукты можно приобрести в любом магазине, вне зависимости от цен на продукцию. "Купить ее (просрочку. – M24) можно, к сожалению, в любом магазине: и в фермерском, и в элитном, и в бюджетном. Совсем не значит, что в дорогих магазинах вероятность найти просрочку будет меньше, это не так. Везде надо быть внимательным", – подчеркнул Янин.
- Особо скоропортящиеся продукты
Хранятся в холоде, предназначены для краткосрочной реализации: молоко, сливки пастеризованные; охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, сырых и вареных овощей, все продукты и блюда общественного питания; свежевыжатые соки; кремово-кондитерские изделия, изготовленные с применением ручных операций; скоропортящиеся продукты во вскрытых в процессе реализации упаковках.
- Скоропортящиеся продукты
Продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия; кремы и отделочные полуфабрикаты, в том числе на растительных маслах; напитки; продукты переработки овощей; жировые и жиросодержащие продукты, в том числе майонезы, маргарины; быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты; все виды пресервов; термизированные кисломолочные продукты и стерилизованные молочные продукты.
- Нескоропортящиеся продукты
Пищевые продукты, не нуждающиеся в специальных температурных режимах хранения при соблюдении других установленных правил хранения (алкогольные напитки, уксус); сухие продукты с содержанием массовой доли влаги менее 13%; хлебобулочные изделия без отделок, сахаристые кондитерские изделия, пищевые концентраты.
Кулинария
Эксперты Союза потребителей "Росконтроль" пояснили, что покупателям отделов "Кулинария" стоит быть внимательными, так как именно здесь недобросовестные магазины незаконно "продлевают" жизнь пищевым товарам. Например, списанное мясо перемалывают в фарш для пирожков, колбасой и сыром украшают пиццу. В кондитерском производстве встречается переработка карамели, нереализованной магазинами.
Руководитель бюро Экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Андрей Мосов рассказал, что с особой тщательностью следует подходить к покупке готовых салатов. При их изготовлении используется ручной труд, что "усугубляет ситуацию за счет обсеменения (распространения. – M24) микроорганизмами с рук и органов дыхания персонала", отметил эксперт. Кроме того, по словам Мосова, "заправленный салат является отличной питательной средой для микроорганизмов". "Использование продуктов с истекшим и истекающим сроком годности многократно увеличивает риск", – заключил эксперт.
Внешний вид
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, что в первую очередь при выборе продуктов нужно смотреть на внешний вид товара.
"Прежде всего доверяйте своим органам чувств, если вы ощущаете неприятный вкус или запах, или внешний вид, несоответствующий вашему представлению о полезном продукте, то не нужно его покупать и употреблять в пищу", – пояснил он.
При этом Дмитрий Янин добавил, что не всегда просроченный товар может быть опасным для здоровья.
"Изготовители в большинстве случаев устанавливают сроки годности с запасом, то есть если формально срок годности на упаковке уже прошел, то сама продукция не становится токсичной, если она правильно хранилась. Скорее всего, покупатель не отравится", – пояснил он.
- Картофель
ГОСТ допускает торговать клубнями с бледно-зелеными пятнами, пораженными грибковыми болезнями – паршой или оспорозом (на площади не более 1/4 поверхности клубня). А вот проросшую и подгнившую картошку продавать запрещено. Но магазины не слишком прислушиваются к этим правилам. Не все недостатки картофеля видны невооруженным взглядом. Так, например, грибковое заболевание парша проявляется на клубне не сразу, а после того, как картошка полежит.
- Томаты
ГОСТ предписывает обязательно делать отдельное указание для томатов, которые вырастили в теплицах, в противном случае продукция считается выращенной в открытом грунте. Теоретически грунтовые томаты более безопасны по содержанию нитратов. У томатов в магазине могут быть незарубцевавшиеся трещины, темные пятна, но это не значит, что они были чем-то заражены. Несоответствие внешнего вида стандарту может быть обусловлено неправильным хранением или транспортировкой в торговой сети.
Акционные товары
По словам экспертов, часто продуктовые магазины, чтобы поскорее продать скоропортящиеся продукты, резко снижают их стоимость. Однако покупатели, увидев низкую цену, забывают проверить сроки годности и могут приобрести испорченный товар, хоть и по заниженной стоимости.
"Бывает, что делают отдельный стеллаж акционной скоропортящейся продукции, там нужно быть предельно внимательными, потому бывает, что на день они запаздывают от срока годности", – пояснил Янин порталу Москва 24.
Кроме того, как правило, работники магазинов ставят вначале витрины продукты с заканчивающимся сроком годности, поэтому "стоит поискать более свежие продукты в глубине полки".
Как вернуть деньги
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал, что испорченный товар в магазине должны принять без вопросов, однако не стоит затягивать с возвратом.
"Вы купили товар, дома обнаружили, что он негодный, понюхали, если все в порядке, то можно рискнуть и употребить. Если же по запаху понятно, что продукт испорчен, то необходимо найти чек, где указаны время и дата покупки, и с товаром прийти в магазин, где его должны принять и компенсировать расходы без каких-либо вопросов. Желательно прийти в тот же день – это будет дешевле, чем лечиться потом от отравления", – подчеркнул Янин.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в свою очередь добавил, что часто доказать факт отравления просроченным продуктом не так просто.
"По действующим правилам, сначала нужно предъявить претензию торговой организации, и если они не отреагировали, то можно обратиться в Роспотребнадзор: заснять маркировку продукта с просроченным сроком годности и отправить в территориальное управления ведомства. Однако, если вы уже употребили продукты и вам стало плохо, то крайне сложно доказать, что вы отравились именно этим товаром", – пояснил он.
Собеседник портала Москва 24 отметил, что лучше все нарушения зафиксировать на месте, попросить книгу и написать жалобу.