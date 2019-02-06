Как не нарваться на просрочку в столичных магазинах

В 2018 году Роспотребнадзор по Москве не допустил на прилавки магазинов почти 38 тонн просроченных и небезопасных продуктов. Об этом порталу Москва 24 рассказали в столичном управлении ведомства. О том, как не купить просроченные продукты и на что нужно обращать внимание при походе в магазины, читайте в материале портала Москва 24.



"В 2018 году специалистами управления в связи с истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре на маркировочном ярлыке было не допущено на потребительский рынок города 37,97 тонны некачественной и опасной пищевой продукции", – пояснили в ведомстве.

Основная часть брака в 2018 году была обнаружена среди овощей и фруктов – 7,98 тонны, мяса и мясной продукции изъяли на 4,9 тонны. Некачественные птица, яйца и продукты их переработки составили 4,24 тонны, молоко и молочные продукты – 2,49 тонны, кулинарные изделия – 3,84 тонны, кондитерские изделия – 510 килограмм, рыба (а также ракообразные, моллюски и водоросли) – 331 килограмм.

"В связи с выявленными нарушениями требований технических регламентов, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам проведенных проверок было вынесено 4306 постановлений на общую сумму 153,94 миллиона рублей", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты ведомства проводили проверки магазинов в связи с обвешиванием и обманом покупателей.

"За нарушения в сфере защиты прав потребителей, выразившихся в обмеривании, обвешивании потребителей при реализации товара, введении потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, управлением было вынесено 82 постановления по статье "Обман потребителей" на общую сумму 12,68 миллиона рублей", – добавили в Роспотребнадзоре по Москве.

Фрукты, мясо и молочка

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал, что просроченные товары, как правило, продаются там, где лежат полезные продукты – это овощи, фрукты, молочная и мясная продукция.

"В этих продуктах, в отличие от чипсов или консервов, которые по пять лет могут храниться, надо внимательно смотреть на сроки годности, так как вероятность найти просрочку в этих отделах выше", – пояснил эксперт.

По его словам, просроченные продукты можно приобрести в любом магазине, вне зависимости от цен на продукцию. "Купить ее (просрочку. – M24) можно, к сожалению, в любом магазине: и в фермерском, и в элитном, и в бюджетном. Совсем не значит, что в дорогих магазинах вероятность найти просрочку будет меньше, это не так. Везде надо быть внимательным", – подчеркнул Янин.

Особо скоропортящиеся продукты

Хранятся в холоде, предназначены для краткосрочной реализации: молоко, сливки пастеризованные; охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, сырых и вареных овощей, все продукты и блюда общественного питания; свежевыжатые соки; кремово-кондитерские изделия, изготовленные с применением ручных операций; скоропортящиеся продукты во вскрытых в процессе реализации упаковках.

Хранятся в холоде, предназначены для краткосрочной реализации: молоко, сливки пастеризованные; охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, сырых и вареных овощей, все продукты и блюда общественного питания; свежевыжатые соки; кремово-кондитерские изделия, изготовленные с применением ручных операций; скоропортящиеся продукты во вскрытых в процессе реализации упаковках. Скоропортящиеся продукты

Продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия; кремы и отделочные полуфабрикаты, в том числе на растительных маслах; напитки; продукты переработки овощей; жировые и жиросодержащие продукты, в том числе майонезы, маргарины; быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты; все виды пресервов; термизированные кисломолочные продукты и стерилизованные молочные продукты.

Продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия; кремы и отделочные полуфабрикаты, в том числе на растительных маслах; напитки; продукты переработки овощей; жировые и жиросодержащие продукты, в том числе майонезы, маргарины; быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты; все виды пресервов; термизированные кисломолочные продукты и стерилизованные молочные продукты. Нескоропортящиеся продукты

Пищевые продукты, не нуждающиеся в специальных температурных режимах хранения при соблюдении других установленных правил хранения (алкогольные напитки, уксус); сухие продукты с содержанием массовой доли влаги менее 13%; хлебобулочные изделия без отделок, сахаристые кондитерские изделия, пищевые концентраты.

Кулинария

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Эксперты Союза потребителей "Росконтроль" пояснили, что покупателям отделов "Кулинария" стоит быть внимательными, так как именно здесь недобросовестные магазины незаконно "продлевают" жизнь пищевым товарам. Например, списанное мясо перемалывают в фарш для пирожков, колбасой и сыром украшают пиццу. В кондитерском производстве встречается переработка карамели, нереализованной магазинами.

Руководитель бюро Экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Андрей Мосов рассказал, что с особой тщательностью следует подходить к покупке готовых салатов. При их изготовлении используется ручной труд, что "усугубляет ситуацию за счет обсеменения (распространения. – M24) микроорганизмами с рук и органов дыхания персонала", отметил эксперт. Кроме того, по словам Мосова, "заправленный салат является отличной питательной средой для микроорганизмов". "Использование продуктов с истекшим и истекающим сроком годности многократно увеличивает риск", – заключил эксперт.

Внешний вид

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, что в первую очередь при выборе продуктов нужно смотреть на внешний вид товара.

"Прежде всего доверяйте своим органам чувств, если вы ощущаете неприятный вкус или запах, или внешний вид, несоответствующий вашему представлению о полезном продукте, то не нужно его покупать и употреблять в пищу", – пояснил он.

При этом Дмитрий Янин добавил, что не всегда просроченный товар может быть опасным для здоровья.

"Изготовители в большинстве случаев устанавливают сроки годности с запасом, то есть если формально срок годности на упаковке уже прошел, то сама продукция не становится токсичной, если она правильно хранилась. Скорее всего, покупатель не отравится", – пояснил он.

Картофель

ГОСТ допускает торговать клубнями с бледно-зелеными пятнами, пораженными грибковыми болезнями – паршой или оспорозом (на площади не более 1/4 поверхности клубня). А вот проросшую и подгнившую картошку продавать запрещено. Но магазины не слишком прислушиваются к этим правилам. Не все недостатки картофеля видны невооруженным взглядом. Так, например, грибковое заболевание парша проявляется на клубне не сразу, а после того, как картошка полежит.

ГОСТ допускает торговать клубнями с бледно-зелеными пятнами, пораженными грибковыми болезнями – паршой или оспорозом (на площади не более 1/4 поверхности клубня). А вот проросшую и подгнившую картошку продавать запрещено. Но магазины не слишком прислушиваются к этим правилам. Не все недостатки картофеля видны невооруженным взглядом. Так, например, грибковое заболевание парша проявляется на клубне не сразу, а после того, как картошка полежит. Томаты

ГОСТ предписывает обязательно делать отдельное указание для томатов, которые вырастили в теплицах, в противном случае продукция считается выращенной в открытом грунте. Теоретически грунтовые томаты более безопасны по содержанию нитратов. У томатов в магазине могут быть незарубцевавшиеся трещины, темные пятна, но это не значит, что они были чем-то заражены. Несоответствие внешнего вида стандарту может быть обусловлено неправильным хранением или транспортировкой в торговой сети.

Акционные товары

По словам экспертов, часто продуктовые магазины, чтобы поскорее продать скоропортящиеся продукты, резко снижают их стоимость. Однако покупатели, увидев низкую цену, забывают проверить сроки годности и могут приобрести испорченный товар, хоть и по заниженной стоимости.

"Бывает, что делают отдельный стеллаж акционной скоропортящейся продукции, там нужно быть предельно внимательными, потому бывает, что на день они запаздывают от срока годности", – пояснил Янин порталу Москва 24.

ФОТО: depositphotos/ ArturVerkhovetskiy

Кроме того, как правило, работники магазинов ставят вначале витрины продукты с заканчивающимся сроком годности, поэтому "стоит поискать более свежие продукты в глубине полки".

Как вернуть деньги

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал, что испорченный товар в магазине должны принять без вопросов, однако не стоит затягивать с возвратом.

"Вы купили товар, дома обнаружили, что он негодный, понюхали, если все в порядке, то можно рискнуть и употребить. Если же по запаху понятно, что продукт испорчен, то необходимо найти чек, где указаны время и дата покупки, и с товаром прийти в магазин, где его должны принять и компенсировать расходы без каких-либо вопросов. Желательно прийти в тот же день – это будет дешевле, чем лечиться потом от отравления", – подчеркнул Янин.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в свою очередь добавил, что часто доказать факт отравления просроченным продуктом не так просто.

"По действующим правилам, сначала нужно предъявить претензию торговой организации, и если они не отреагировали, то можно обратиться в Роспотребнадзор: заснять маркировку продукта с просроченным сроком годности и отправить в территориальное управления ведомства. Однако, если вы уже употребили продукты и вам стало плохо, то крайне сложно доказать, что вы отравились именно этим товаром", – пояснил он.

Собеседник портала Москва 24 отметил, что лучше все нарушения зафиксировать на месте, попросить книгу и написать жалобу.