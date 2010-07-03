Врач рассказал о вреде кончика шаурмы

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, какая шаурма считается здоровым питанием.
По его словам, с точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Однако при этом есть и две проблемы – масло и "кончик шаурмы".
"На кончиках шаурмы тесто, которое перекручено в несколько раз, и если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое – белок, углеводы и клетчатку", – сказал Обложко РИА Новости.
Эксперт резюмировал, что "если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу". Ранее сообщалось, что рейтинг столичных киосков с шаурмой составят по результатам проверок активистов проекта "Безопасная столица".
В жаркую погоду вероятность отравления шаурмой растет
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