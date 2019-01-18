В Воронеже 15 человек отравились шаурмой

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15 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после отравления шаурмой в Воронеже, сообщает РИА Новости.

За медпомощью в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу люди обращались с 16 по 18 января.

Все заболевшие употребляли в пищу шаурму, купленную в киоске на улице Лизюкова в Северном микрорайоне города. У них диагностирована высокая температура, боли в животе, диарея.

Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у шести человек. В департаменте здравоохранения региона уточнили, что больные получают необходимое лечение, их состояние улучшилось.