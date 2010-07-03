После отравления едой из автоматов госпитализированы 23 человека

16:45
16:45
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Фото: Мобильный репортер
После отравления едой из вендинговых аппаратов в столице в больницу попали 23 человека, на данный момент двое выписаны, состояние остальных оценивается как удовлетворительное, сообщала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина.
"В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция неуточненной этиологии", все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов", – сказала Сметанина Агентству "Москва".
Она отметила, пациентам оказывают всю необходимую помощь.
При этом сеть кафе Healthy Food, едой из которых, предположительно, отравились люди, планирует провести проверку с привлечением независимых экспертов, сообщает пресс-служба компании.
В компании отметили, что сложившаяся ситуация является неожиданностью.
"Нами было принято решение временно приостановить производство, как только поступила первая информация. Мы сразу же начали масштабную проверку производства и сырья с участием независимых экспертов", – сказали агентству в компании.
Как уточняется, было получено заключение Роспотребнадзора о несоответствии продукции одного из поставщиков нормам.
Ранее сообщалось, что отравившиеся употребляли продукцию Healthy Food, которая продается в автоматах в нескольких столичных бизнес-центрах. Случаи острой кишечной инфекции среди офисных работников зарегистрированы в шести административных округах по 20 адресам.
Специалисты, которые с проверкой побывали на производстве, обнаружили просроченную продукцию и обезличенное сырье.
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