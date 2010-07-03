Заключенные в Таджикистане насмерть отравились хлебом

В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который они получили во время этапирования в колонию, передает РИА Новости.
120 осужденных мужчин и восемь женщин перевозили из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек для дальнейшего отбывания наказания. По нормативам, машины шесть раз останавливались по необходимости.
В местечке Майхура Варзобского района, вблизи Душанбе, один из заключенных раздал три буханки хлеба 16 заключенным. Через полчаса после у них начались тошнота, головокружение и рвота.
Потом они потеряли сознание. Медики смогли спасти только двух пациентов. По сведениям Генпрокуратуры, хлеб был заражен токсичным плесневым грибком из-за несоблюдения режима хранения хлеба в жару.
Возбуждено уголовное дело, создана специальная следственная группа, назначена экспертиза.
В Санкт-Петербурге более 30 человек отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Среди заболевших оказались 15 студентов политехнического института, регулярно посещающие общепит.
Все пострадавшие покупали шаурму в кафе на проспекте Непокоренных. Оно открылось месяц назад. Выяснилось, что у у сотрудников кафе не было санитарных книжек. Заведение закрыли до выяснения обстоятельств.
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