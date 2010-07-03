На юбилее бывшей первой леди Филиппин отравились 137 человек

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Не менее 137 человек отравились тушеной свининой на юбилее бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос. 14 пострадавших доставлены в больницы на машинах скорой помощи, пишет ТАСС.

Полиция инициировала проверку.

Имельда Маркос была супругой Фердинанда Маркоса – президента Филиппин с 1965 года. В 1972 году он установил режим личной власти. Диктатор был свергнут в 1986 году в результате народного восстания, на сторону которого перешла часть вооруженных сил. Он бежал в США и через три года умер на Гавайских островах. Вдова Маркоса получила возможность вернуться на Филиппины в 1993 году вместе с детьми и внуками.

В ноябре 2018 года Апелляционный суд Филиппин по делам о коррупции постановил, что вдова бывшего диктатора виновна в незаконном переводе средств за границу, когда она сама занимала пост губернатора столичного региона.

