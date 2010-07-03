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Более 30 человек отравились шаурмой в Санкт-Петербурге, 28 из них госпитализированы, говорится в сообщении на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"Среди заболевших 15 студентов политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита", – уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие покупали шаурму в кафе на проспекте Непокоренных. Заведение открылось месяц назад. Специалисты после изъятия проб нашли бактерии сальмонеллы в соусе. В числе других нарушений – у сотрудников кафе не было санитарных книжек. Заведение закрыто до выяснения обстоятельств.

В январе этого случай массового отравления шаурмой был зафиксирован в Воронеже. Все заболевшие употребляли в пищу продукты, купленные в киоске на улице Лизюкова. А в июле прошлого года в Кызыле шаурмой отравились почти 190 человек. Причиной отравления в этом случае стало мясо курицы.

Ранее эксперты сообщили, что риск отравиться шаурмой возрастает с наступлением жары – продукты портятся быстрее и хранить их нужно по-другому.

