Следователи изучают обстоятельства отравления девяти человек в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следователи выясняют обстоятельства отравления девяти человек в больнице подмосковного поселка Ржавки в городском округе Солнечногорск, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного СК.

"Следователи опрашивают медперсонал, а также пациентов. Проводится осмотр больницы в поселке Ржавки, изымаются образцы лекарственного препарата хлорида натрия – физраствора, а также документация, содержащая сведения о поставщике указанного препарата", – сообщили в пресс-службе.

Накануне в Солнечногорскую ЦРБ скорая помощь привезла девять человек из больницы поселка Ржавки, где они находились на дневном стационарном лечении.

Как выяснилось, всем пострадавшим ставили капельницы, в состав которых входил физраствор. После этого у них поднялась температура и начался озноб. На данный момент состояние пациентов удовлетворительное.

В мае 11 детей отравились в одной из школ города Торопец Тверской области. Сообщение об отравлении поступило в следственный отдел регионального СК.

