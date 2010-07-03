Девушке по ошибке удалили аппендикс после отравления сэндвичем из автомата

Фото: "Говорит Москва"

Девушке по ошибке удалили аппендикс после отравления сэндвичем с тунцом, который она купила в вендинговом автомате Healthy Food на Валовой улице в столице.

Как рассказала дизайнер Александра Хатунцева "Говорит Москва", инцидент произошел 10 июля. На следующий день ее госпитализировали с острой болью и высокой температурой.

Врачи предположили у девушки острый аппендицит и экстренно прооперировали. Однако диагноз не подтвердился. Результаты анализов показали, что у пострадавшей сальмонеллез.

По словам врачей, причиной заболевания стало употребление сэндвича. В такие бутерброды добавляют куриные яйца, а именно в них чаще всего встречаются сальмонеллы.

Хатунцева добавила, что она не единственная пострадавшая. Девушка планирует объединиться с другими отравившимися и подать коллективный иск против компании.

Нарушения на пищевом производстве могли стать причиной отравления 23 человек

16 июля стало известно, что после отравления едой из вендинговых аппаратов в столице в больницу с подозрением на сальмонеллез попали 23 человека.

Отмечалось, что отравившиеся употребляли продукцию компании Healthy Food, которая продается в автоматах в нескольких столичных бизнес-центрах.

Эксперты Роспотребнадзора проверили производителя и нашли многочисленные нарушения: неправильное хранение продукции, неисправные холодильники и неверные сроки годности.