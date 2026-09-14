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03:34

Политика

Украинский журналист Гордон заявил, что ему запрещают воевать из-за угрозы военным

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева (Дмитрий Гордон внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом)

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что ему запрещают отправляться на передовую, поскольку его появление там может создать дополнительную опасность для военных ВСУ. Об этом он сообщил украинским СМИ.

"Мне запрещают это делать. Потому что из-за моего появления на передовой могут убить много людей. Будут охотиться на меня, а убьют много людей", – приводит РИА Новости слова Гордона.

Журналист при этом не уточнил, кто именно наложил запрет и в какой форме он был выражен.

В 2024 году СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Гордона. По данным ведомства, журналист совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста к 14 годам заключения за призывы к терроризму и распространение ложной информации о ВС РФ. Согласно приговору, первые три года Гордон должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии общего режима. Приговор вступит в силу после задержания журналиста на территории РФ или экстрадиции в России.

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