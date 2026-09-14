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14 сентября, 10:47

Экономика

Правительство РФ утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года, сообщается на сайте кабмина.

"Подготовлена стратегия развития креативной экономики. Продукцией этого сектора каждый из нас пользуется ежедневно – это и фильмы, и музыка, книги, журналы, видео, народные художественные промыслы и современные медиа", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

К подготовке стратегии привлекли экспертов, в том числе представителей регионов. Среди задач документа – формирование необходимой инфраструктуры в субъектах через профильные площадки, институты развития и креативные кластеры.

Стратегия предполагает увеличение доли креативной экономики в валовом внутреннем продукте с 4,2% по итогам 2025 года до 7,7% в 2036 году. За 10 лет число компаний и индивидуальных предпринимателей в этой сфере должно вырасти на 22% по отношению к показателям 2025 года. Количество регионов, где создана соответствующая инфраструктура, включая креативные кластеры, составит не менее 45.

Кроме того, к 2036 году число выпускников колледжей и вузов по креативным специальностям должно вырасти почти на четверть по сравнению с 2025 годом. Для этого планируется трансформировать образовательную модель, сделать приоритетом практико-ориентированную подготовку с проектным обучением, стажировками и наставничеством. Также предполагается развивать систему дополнительного профессионального образования.

Минэкономразвития поручено разработать план конкретных мероприятий по кадровому обеспечению и другим направлениям стратегии. Документ должен быть представлен в правительство в марте 2027 года.

Ранее стало известно, что в столице пройдет четвертый сезон проекта "Московские мастерские". Он стартует 5 октября.

Открытие сезона организует агентство креативных индустрий Москвы. Каждый из резидентов получит персональное место для творчества, а также доступ к общим производственным зонам: гончарным кругам, зоне для сушки и работы с глиной, печам для обжига.

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