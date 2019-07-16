Здоровая еда с сальмонеллой? Почему отравились десятки москвичей

Несколько десятков москвичей поступили в больницы с признаками отравления. По информации Роспотребнадзора, предварительный диагноз пациентов – "сальмонеллез". Пострадавшие рассказывают, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров. "Здоровую еду" уже отправили на экспертизу. Разбираемся, где и как можно заразиться сальмонеллой.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

С заботой о здоровье

Healthy Food – компания, которая устанавливает в бизнес-центрах холодильники с готовой фасованной едой. В них также встроены терминалы для оплаты. Сотрудники предприятия позиционируют его как сеть кафе здоровой еды. "Мы просто заботимся о вашем здоровье, особенно когда вы голодны", – говорится на сайте компании.

"В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция неуточненной этиологии", все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов", – рассказала журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина. Она добавила, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по городу Москве начало свое эпидемиологическое расследование случившегося. Удалось установить, что все заболевшие – взрослые. По данным ведомства, предварительный диагноз госпитализированных – "сальмонеллез".





Роспотребнадзор По результатам факторного опроса установлено, что пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food, приобретенной через автоматы, размещенные в бизнес-центрах для сотрудников офисов.

В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. Теперь их предстоит проверить. Для проведения лабораторных исследований также взяли "смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды", забрали "нативный материал" у работников предприятия. Кроме того, ведомство опечатало помещения производственного цеха и закрыло 15 станций здорового питания – вендинговых автоматов.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Более 10 лет на рынке

Роспотребнадзор уже нашел грубые нарушения в деятельности компании. Так, установлено, что цех по производству находится в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. "Уведомления о начале предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания и торговли продуктами питания, обязательные для этих видов деятельности, юридические лица в Управление Роспотребнадзора по городу Москве не предоставляли", – констатировали в ведомстве.

Кроме того, были "установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции на вывоз, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты".





Роспотребнадзор Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное… Отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции, часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается. Технологические карты на изготовляемую продукцию не представлены. На хранении находится как просроченная продукция, так и обезличенное сырье.

Основатель Healthy Food Дмитрий Пронин заявил, что пока фактов, связывающих его продукцию и "ухудшение состояния здоровья людей, нет". Он подчеркнул, что ситуация стала неожиданностью для компании. "Мы ответственно относимся к деятельности и бережем репутацию. Мы решили временно приостановить производство, как только поступила первая информация", – добавил он.

В пресс-службе Healthy Food также добавили, что сеть кафе работает на рынке более 10 лет и "заслужила доверие своих многочисленных клиентов". Кроме того, там отметили, что компанией получено заключение Роспотребнадзора о несоответствии продукции одного из поставщиков нормам.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

"Рискованный бизнес"

Юрист Наталья Романова рассказала Москве 24, что если человек отравился, то он имеет право обратиться за возмещением ущерба как материального, так и морального. Ему может быть положена "компенсация за вред здоровью и расходы на лечение". А подать иск потребитель имеет право к поставщику услуг, собственнику автомата либо к изготовителю пищевых продуктов. Выбор за пострадавшими. Возможно, компания согласится на возмещение ущерба в досудебном порядке.

По мнению Романовой, благодаря резонансу отравившимся будет проще привлечь виновников к ответственности. "Если бы дело не было столь резонансным, то было бы труднее доказать, что из-за продукции именно этой компании заболели люди", – сказала она.

В свою очередь, представитель Национальной ассоциации автоматизированной торговли Галина Заманова сообщила Москве 24, что "очень сочувствует и людям, которые отравились, и компании Healthy Food". Пока нет результатов экспертизы, она надеется, что продукция сети кафе окажется ни при чем. Женщина уточнила, что ее Ассоциация присматривалась к сотрудничеству с Healthy Food, но так и не смогла разобраться в их статусе. "Мы не поняли, насколько они имеют отношение к вендинговой торговле", – пояснила она.

По мнению Замановой, у компании действительно вкусная еда. "Но мы не можем себе ее позволить, потому что у нас продукция более длительного срока хранения – шоколадки, вода. Есть ГОСТ, который регламентирует продажу скоропорта. В вендинге стараются не употреблять такую продукцию", – заметила она.





Галина Заманова представитель Национальной ассоциации автоматизированной торговли Конечно, у Healthy Food был рискованный бизнес. И сам потребитель тоже должен понимать, что рискует. Но мы проводили дегустацию этой продукции. Стандартны качества у них высокие. Мне очень жаль, если эта ситуация как-то повлияет на их деятельность, потому что идея была очень хорошая, современная.

А врач-инфекционист Лидия Подлесная объяснила Москве 24, что сальмонеллез часто называют "болезнью грязных рук". Им можно заразиться от продуктов, с которыми контактировали немытые руки. "Также это могут быть и мясо, молоко, яйца, субпродукты – если животное, от которого удалось все это получить, уже было больным". При этом от заболевания хорошо спасает термическая обработка. Например, если из зараженного творога сделать сырники, то, отведав их, шансов заразиться куда меньше.



Мария Шустрова, Анастасия Павелко