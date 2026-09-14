В России предложили провести амнистию выведенного капитала

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили провести налоговую амнистию для капитала, выведенного из страны. Об этом сообщает газета "Известия".

Аналитики отмечают хроническую проблему оттока капитала. В налоговую базу предлагается включить не только прибыль иностранных компаний, которыми управляют российские владельцы, но и средства на зарубежных счетах, а также имущество. До введения такой меры, по мнению экспертов, целесообразен переходный период. Амнистия предусматривает фиксированный сбор за возвращенные средства и юридический иммунитет.

Еще один предложенный инструмент – создание страховых фондов для экспортеров, куда будут направляться отчисления из сверхприбылей.

Инициативы возникли на фоне роста неучтенных операций. По данным Центробанка, во втором квартале 2026 года по статье "Чистые ошибки и пропуски" из страны ушло 12,2 миллиарда долларов – втрое больше, чем годом ранее. За полугодие сумма достигла 13,6 миллиарда долларов, превысив показатель за весь 2025 год.

Директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что эффективность мер зависит от того, будут ли они направлены против схем вывода средств или затронут обычную международную деятельность бизнеса. По его словам, они могут повысить прозрачность и стимулировать возврат части средств, особенно при наличии понятной налоговой амнистии.

Главный риск, по мнению Кабакова, – ухудшение инвестиционного климата. Дочерние структуры столкнутся с неопределенностью и дополнительными издержками. Вместо возврата капитала можно получить снижение инвестиционной активности и усиление вывода средств через более сложные схемы.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова допустила риск приостановки зарубежных проектов российского бизнеса, например строительства газопровода "Сила Байкала" в Китай. Это грозит срывом контрактов, судебными процессами, требованиями штрафов и неустойки. Кроме того, возможны риски двойного налогообложения, что снизит эффективность производственной деятельности компаний.

Мильчакова также предположила, что предложенные меры могут не дать эффекта, а только "запугают бизнес". Капиталы могут уйти не в легальные проекты за рубежом, а на счета в офшорах, откуда их вернуть будет сложнее.

В свою очередь, замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко считает, что нужно детально изучать инвестпроекты крупных компаний и только после этого вводить дополнительные налоговые требования.

Эксперты сошлись во мнении, что эффект достигается не только ограничениями, а созданием условий, при которых капитал возвращается благодаря привлекательности российских проектов, стабильным правилам игры и защите инвестиций.

Ранее Владимир Путин заявил, что текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой. Глава государства отметил, что наряду с ДКП действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. По его словам, перечень мер настолько широк, что "если взять, страниц не хватит".

Все они представляют собой льготы или субсидии, предоставляемые либо под конкретные крупные проекты, либо по отраслям, поэтому правительство не сидит сложа руки, отметил Путин.