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08 сентября, 15:57

Экономика

Мишустин призвал российские бренды повышать узнаваемость

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Отечественным брендам необходимо повышать узнаваемость, подтверждая качество и надежность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства.

По его словам, новейшие российские разработки должны пользоваться спросом как внутри страны, так и за рубежом. Мишустин также предложил участникам сессии детально рассмотреть текущие вызовы и векторы развития технологической сферы, а также выработать решения по совершенствованию действующих мер и механизмов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что благодаря городской поддержке столичные бренды расширяют аудиторию и наращивают продажи. Одним из инструментов помощи предпринимателям стал проект "Сделано в Москве", к которому за 4 года присоединились более 7,5 тысячи компаний, выпускающих товары в 35 категориях.

Кроме того, предприниматели могут бесплатно размещать товары в арт-павильонах на площадках "Лета в Москве" и "Зимы в Москве". Такой формат позволяет производителям проверить спрос на новые продукты и привлечь покупателей.

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