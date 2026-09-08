FAZ: в Германии задержали подозреваемого в диверсиях на электроподстанциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Полиция ФРГ задержала мужчину, подозреваемого в совершении диверсий на электроподстанциях и линиях электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

48-летний Даниэль Ф. был остановлен в ходе транспортной проверки в районе города Эшвайлер на западе страны. 4 сентября правоохранители провели обыск в его квартире в Гевельсберге и обнаружили взрывчатые вещества.

По данным издания, за последние дни в разных частях Германии произошло несколько диверсий на электроподстанциях.

Во всех случаях злоумышленники использовали пиротехнические ракеты и пусковые устройства к ним. Целью атак было спровоцировать короткое замыкание, которое привело бы к нарушению электроснабжения.

В начале сентября немецкие полицейские обнаружили шесть пусковых устройств около электроподстанции, где до этого произошел сбой, в городе Бергхайм.

По версии следствия, они предназначались для заброса провода на ЛЭП с помощью пиротехники. Правоохранители подчеркнули, что находка указывает на умышленный характер аварии.