В Калининграде запустили производство внедорожника Haval H9

Фото: haval.ru

Серийный выпуск рамного внедорожника Haval H9 стартовал на заводе "Автотор" в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.

Сейчас автомобили производят на основе уже сваренного и окрашенного кузова, однако в дальнейшем предприятие планирует увеличивать число выполняемых технологических операций и уровень локализации.

Haval H9 стал первой флагманской моделью Haval PRO, производство которой запустили в России. В компании считают, что проект позволит укрепить позиции бренда на одном из ключевых для концерна рынков и продолжить развитие локального производства.

Автомобиль выпускается в двух комплектациях – "Премиум" и "Техно+". Внедорожник построен на рамной конструкции и оснащен интеллектуальным полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Такое оснащение рассчитано в том числе на поездки по сложным маршрутам.

Семиместный салон Haval H9 отделан экокожей и оборудован трехзонным климат-контролем. Сиденья второго и третьего рядов можно трансформировать – это увеличит пространство для перевозки багажа.

Каждый автомобиль, выпущенный на калининградском предприятии, проходит комплексную проверку качества по стандартам концерна Great Wall Motor. На произведенные внедорожники распространяются официальная гарантия производителя и сервисная поддержка, доступная в дилерской сети Haval PRO по всей России.

Во второй половине 2027 года на российский рынок выйдет кроссовер Hongqi HS6. Автомобиль оснащен силовой установкой PHEV мощностью в 495 лошадиных сил. В ее составе – бензиновый мотор объемом 1,5 литра и электродвигатели. Отмечается, что кроссоверу принадлежат мировые рекорды дальности хода, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса.