"Википедия" указала Вэнса новым пресс-секретарем Белого дома

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Онлайн-энциклопедия "Википедия" указала вице-президента США Джея Ди Вэнса в качестве нового пресс-секретаря Белого дома на фоне ухода с этого поста Каролин Левитт. Соответствующая информация появилась в статье энциклопедии, посвященной должности пресс-секретаря.

В материале Вэнс указан как де-факто исполняющий обязанности с 3 сентября.

Ранее СМИ писали, что уход Левитт с должности был неожиданным для многих в американской администрации и застал врасплох некоторых чиновников.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не спешит с поиском нового секретаря, указали журналисты. В Белом доме рассматривается вариант, при котором перед представителями прессы будут выступать члены кабинета. Такая практика уже применялась, когда Левитт находилась в декретном отпуске.