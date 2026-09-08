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08 сентября, 17:19

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ВВС: в Шотландии пенсионера осудили на 4 года за хранение детской порнографии

В Шотландии пенсионера осудили на 4 года за хранение детской порнографии

Фото: depositphotos/YGphoto

В Шотландии 83-летний Алан Макферсон осужден на 4 года за хранение более 805 тысяч изображений со сценами сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает BBC.

По данным телеканала, запрещенные материалы обнаружили в доме пенсионера в 2025 году. Мужчина утверждал, что дети якобы добровольно участвовали в съемках и давали согласие на их распространение.

Макферсона задержали после того, как полиция зафиксировала его IP-адрес при передаче запрещенного контента в Сети. Прокурор Рэйчел Уоллес рассказала, что в июле прошлого года мужчина отправлял в чат с полицейским под прикрытием многочисленные снимки сексуальной эксплуатации детей. На них были девочки в возрасте от 9 до 15 лет, одной из них могло быть всего 7 лет.

"Это, вполне возможно, самая большая коллекция материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, когда-либо встречавшаяся полиции Шотландии", – заявила Уоллес.

При аресте Макферсон признался, что годами искал в интернете непристойные изображения детей "для собственного удовольствия". После освобождения он будет 3 года находиться под надзором и пожизненно останется в реестре сексуальных преступников.

Ранее москвича обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии. По версии следствия, мужчина приобрел и хранил запрещенные материалы на своем телефоне. Он также распространял их в переписках по интернету. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних".

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