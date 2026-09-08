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08 сентября, 17:17

Политика

Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Звонок длился ровно час и был "конструктивным и весьма откровенным", однако носил конфиденциальный характер.

Главы государств хорошо оценили итоги визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев.

"И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", – подчеркнул Ушаков.

Во время разговора Трамп проводил мысль о необходимости завершения конфликта, а также указал на то, что это открыло бы перспективы для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер поддержал этот настрой.

Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет в отношении стран Европы враждебных планов.

"Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов", – объяснил помощник президента.

Кроме того, Путин отметил усилия супруги главы Белого дома Меланьи Трамп по возвращению российских и украинских детей в семьи, а также положительно оценил усилия США по поиску путей разрешения конфликта. Он поделился с американским коллегой мнением о том, что для этого могла бы сделать сторона США.

Помимо этого, Путин и Трамп договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, в том числе обмены заключенными и осужденными лицами. Ушаков добавил, что разговор прошел "на позитивной ноте", лидеры стран "условились оставаться на связи" и оперативно созваниваться друг с другом.

Ранее Уиткофф сообщил о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров по Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отмечал, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом, чтобы урегулировать украинский конфликт.

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

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Сюжет: Переговоры по Украине
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