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08 сентября, 11:14

Экономика

Столичные экспортеры выберут зарубежные выставки для участия в следующем году

Фото: пресс-служба ДПиИР

Столичных экспортеров приглашают рассказать, в каких международных выставках они хотели бы принять участие в 2027 году. Голосование проводится на сайте программы Made in Moscow, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Предприниматели могут выбрать более чем из 180 крупнейших событий или предложить свои варианты. Ответы учтут при формировании делового календаря на следующий год", – рассказала Сергунина.

В опросе собраны мероприятия по всем ключевым направлениям – от информационных технологий и строительства до производства косметики и разработки видеоигр.

В список вошли индийская конференция разработчиков программного обеспечения Indiasoft, промышленная ярмарка China International Industry Fair в Китае, крупнейшие события в сфере пищевой промышленности – Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах, Expo ANTAD в Мексике и VietFood&Beverage во Вьетнаме.

"При поддержке Московского экспортного центра стенд Made in Moscow был представлен уже на 136 зарубежных выставках. Свою продукцию на нем презентовали 2,5 тысячи компаний. По итогам заключено 726 контрактов на общую сумму почти 16 миллиардов рублей", – отметила Сергунина.

Город помогает предпринимателям с арендой и застройкой площадки, организацией переговоров и другими вопросами. Сформированный по результатам голосования календарь разместят в виде интерактивной карты на платформе Made in Moscow. Там можно подобрать подходящую выставку или форум, использовав фильтры по дате, стране и направлению бизнеса, а также подать заявку на участие.

Организацию мероприятий для промышленных предприятий возьмет на себя Центр поддержки экспорта "Моспром". Сегодня его инструментами продвижения пользуется свыше 1,3 тысячи компаний. Они поставляют товары более чем в 100 стран мира.

Поддержка экспортно ориентированных предпринимателей столицы осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что Москва продолжает работу по поддержке начинающих предпринимателей. Для желающих начать свое дело проводятся консультации, обучающие программы и деловые мероприятия. Для представителей МСП доступны "Бизнес-боксы" – готовые решения для самых разных задач. С начала года этот сервис использовали более 4,4 тысячи раз.

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