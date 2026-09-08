В Москве женщину осудили за кражу монет, имеющих культурную ценность

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве вынесен приговор по делу о хищении имущества, включая предметы, которые имеют особую культурную ценность. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что в период с 6 апреля по 1 мая 2023 года Оксана Басманова (Уляшева) незаконно проникла в квартиру на Кутузовском проспекте и похитила имущество. Среди украденных предметов были две монеты, имеющие культурную ценность. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.

Свою вину Басманова не признала. Однако суд счел ее виновной в краже в особо крупном размере и хищении предметов, имеющих особую культурную ценность. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил злоумышленницу к 5 годам колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже имущества из квартиры в Балашихе. По данным подмосковного управления МВД РФ, злоумышленники проникли в жилище, взломав монтировкой замок входной двери. Они похитили часы, ювелирные изделия, шубу и иные ценности, а после скрылись.

Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Двух ранее судимых мужчин в возрасте 40 и 42 лет удалось задержать. Их арестовали.

