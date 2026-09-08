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08 сентября, 10:35

Происшествия

В Москве двое мужчин с ножом украли бутылку водки из магазина

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Сотрудники полиции задержали в Москве двоих мужчин, которые, угрожая персоналу магазина ножом, похитили бутылку водки и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился представитель торгового предприятия, расположенного на Ясеневой улице. Он сообщил, что двое неизвестных похитили алкоголь. При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что один из злоумышленников вошел в торговый зал с ножом, взял со стеллажа бутылку водки и направился к выходу, не оплатив товар.

Продавец и случайный посетитель попытались помешать нарушителю, после чего к нему присоединился соучастник. Опасаясь за свою жизнь, продавец отошла в сторону, а мужчина получил удар кулаком в лицо от одного из злоумышленников.

Мужчин задержали в Гурьевском проезде. Ими оказались 37-летний москвич и ранее судимый 39-летний житель столицы. Они рассказали, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленники арестованы.

Ранее в Москве задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в краже брендовых женских сумок из трех магазинов одной торговой сети.

По предварительным данным, первую сумку москвичка похитила в магазине на Манежной площади. Она взяла товар с витрины, спрятала его в пакет и накрыла кофтой. После злоумышленница оплатила на кассе недорогую покупку и вышла из торгового зала с похищенной сумкой.

Таким же способом подозреваемая украла брендовые сумки еще в двух магазинах той же сети на улицах Большой Якиманке и Маросейке. Ее задержали в подмосковном Раменском. Возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": в Китай-городе задержали женщину за кражу брендовых сумок

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