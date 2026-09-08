"Известия": домашний бык насмерть забодал женщину в ЛНР

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Домашний бык напал на 54-летнюю хозяйку в селе Великая Черниговка Луганской Народной Республики, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 6 сентября. Женщина находилась во дворе и ухаживала за домашними животными, когда на нее набросился бык.

Зверь несколько раз ударил хозяйку головой и рогами, после чего нанес удары копытами в область груди и живота. Женщина скончалась от травм до прибытия медиков.

Ранее в Иркутской области зафиксировали 17 случаев выхода медведей к людям за один день. В Братске один из хищников напал на 52-летнего охотника, который участвует в регулировании численности медведей. Инцидент произошел у горы Солдатской. Медведь был застрелен, пострадавший охотник с ушибом ноги госпитализирован.

