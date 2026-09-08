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08 сентября, 10:55

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Биолог Опарин: овсянка превосходит геркулес по содержанию полезных веществ

Биолог рассказал, чем отличается геркулес от овсянки

Фото: 123RF.com/vaaseenaa

Цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счет минимальной термической обработки на производстве. Об этом в беседе с News.ru сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По словам эксперта, ключевое различие между продуктами кроется в степени разрушения клеточных структур зерна и влиянии на пищеварение. Овсянка представляет собой целые или дробленые зерна овса, которые минимально очищают от твердой оболочки. Они сохраняют все структурные элементы, имеют плотную структуру и требуют длительной варки. Геркулес, или овсяные хлопья, – это предварительно пропаренные и расплющенные зерна.

С точки зрения биохимии и диетологии полезнее именно цельнозерновая овсянка, подчеркнул Опарин. Причина – в сохранении целостности всех функциональных компонентов зерна.

"В овсянке сохраняется больше нерастворимой клетчатки, которая критически важна для перистальтики кишечника", – пояснил он.

После употребления цельнозерновой овсянки чувство голода возвращается не скоро, что особенно важно для людей с предрасположенностью к скачкам глюкозы. Гликемический индекс у такого продукта ниже, чем у быстроразваривающихся хлопьев: крахмал высвобождается медленнее, обеспечивая длительное ощущение сытости и стабильный уровень сахара в крови.

Геркулес также остается полезным продуктом, однако из-за пропаривания и механического воздействия часть клеточных структур разрушается, что ускоряет усвоение. При выборе хлопьев эксперт советует отдавать предпочтение толстым, а не тонким.

Опарин также дал и практические рекомендации по приготовлению. Цельнозерновую овсянку необходимо предварительно замачивать на несколько часов или даже на ночь. Варить ее следует на медленном огне в течение 40–60 минут после закипания. Идеальный способ – томление в духовке или мультиварке, заключил специалист.

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